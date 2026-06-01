Portes ouvertes du jardin partagé Félicie Hervieu de Châtillon, Jardin Partagé Félicie Hervieu, Châtillon

Portes ouvertes du jardin partagé Félicie Hervieu de Châtillon 27 juin – 29 août, les samedis Jardin Partagé Félicie Hervieu Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Notre jardin partagé associatif, soutenu par la commune de Châtillon et lauréat du Budget participatif écologique de la Région Île-de-France, évolue au fil du temps et héberge des ruches.

Chaque samedi matin de l’été, venez le découvrir et discuter avec nos jardiniers bénévoles !

Jardin Partagé Félicie Hervieu 78 avenue de la Division Leclerc 92320 Châtillon Châtillon 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 0674994697 http://www.mavilleenvert92.fr https://www.instagram.com/mvev92/;https://www.facebook.com/MaVilleEnVert/ L’Histoire de ce jardin débuta en 2019.

L’association décida de déposer un dossier de subvention participatif auprès de la Région Ile de France pour la réalisation d’un projet de « Potager citoyen intergénérationnel ». Il fut couronné de succès en remportant les faveurs du public votant en octobre 2020 pour l’attribution d’un budget participatif. En effet, dans le cadre de son Plan vert, la Région soutient les projets de création et d’ouverture au public de nouveaux espaces verts et de nature, et les projets d’amélioration de la qualité des espaces verts existants.

Le projet visait à remettre le lien humain au cœur de l’apprentissage en proposant aux personnes sachantes plus âgées de venir enseigner aux plus jeunes.

L’objectif était de démocratiser la culture à petite échelle et de désamorcer les idées préconçues sur les difficultés de la culture potagère. Ma Ville En Vert 92 souhaitait cibler plus particulièrement les enfants (tous niveaux scolaires) et les personnes âgées, tout en ouvrant ce projet à tous les citoyens de sa commune et des communes limitrophes. Un jardin (cultures en bac) existait déjà sur le territoire, l’association souhaitait pouvoir y intégrer et apporter de nouvelles idées pour augmenter son rayonnement en proposant des approches variées de la production potagère, d’autres perspectives de gestion de l’énergie et de nouveaux aménagements si elle y était autorisée.

Un accord de principe de la première adjointe en charge de la transition écologique, des mobilités et des espaces verts et à l’écologie de la mairie de notre commune existait. A cette occasion, la Ville de Châtillon mis à disposition un terrain de plus de 300 m2, établissant ainsi une convention avec Ma Ville En Vert 92. Ceci concrétisa les engagements de la municipalité sur ses engagements en matière de Développement Durable, de promotion de l’agriculture en ville, du maintien du lien social.

Ce jardin est désormais un lieu de vie ouvert à toutes et tous, un terrain d’expérimentation pour une culture respectueuse de la biodiversité en milieu urbain et pour la diffusion des connaissances sur ce milieu. Contactez-nous pour en connaitre les modalités précises.

Il fut inauguré le 6 juin 2021 par Madame la Maire, Nadège AZZAZ et son équipe.

En janvier 2023, les adhérents votèrent pour dénommer le jardin par le nom d’une femme du XIXe siècle active dans le domaine des innovations sociales à destination des familles et notamment pionnière dans la création des premiers jardins ouvriers de France : Félicie Hervieu. accès libre le samedi matin de 10h à 12h entre mai et octobre

Chaque samedi estival, venez visiter le jardin partagé jardin jardin partagé

Ma Ville En Vert 92