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Portes ouvertes du local associatif RHABAP, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Roger Guillard · Bort-les-Orgues

Portes ouvertes du local associatif RHABAP, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Roger Guillard
Adresse
74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues
Ville
19110 Bort-les-Orgues
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Portes ouvertes du local associatif RHABAP Samedi 19 septembre, 14h30 Centre Culturel Roger Guillard Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez nos collections ainsi que l’exposition consacrée au patrimoine caché bortois.

Centre Culturel Roger Guillard 74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découverte de nos collections et l’exposition sur le patrimoine caché bortois

©RHABAP

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