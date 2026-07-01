AGENDA · Bort-les-Orgues
Portes ouvertes du local associatif RHABAP, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Roger Guillard · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Portes ouvertes du local associatif RHABAP Samedi 19 septembre, 14h30 Centre Culturel Roger Guillard Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez nos collections ainsi que l’exposition consacrée au patrimoine caché bortois.
Centre Culturel Roger Guillard 74 rue Jules Ferry, 19110 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découverte de nos collections et l’exposition sur le patrimoine caché bortois
©RHABAP
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