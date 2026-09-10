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AGENDA · Sérignan

PORTES OUVERTES DU MRAC JEP 2026 Sérignan

samedi 19 septembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2027-03-07

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-27

Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres.
Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95  museedartcontemporain@laregion.fr

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English : VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026

Special opening during the setup of the next exhibition for a behind-the-scenes tour.

L’événement VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34

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