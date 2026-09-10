PORTES OUVERTES DU MRAC JEP 2026 Sérignan
samedi 19 septembre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-27
Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres.
Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026
Special opening during the setup of the next exhibition for a behind-the-scenes tour.
L’événement VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34
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