PORTES OUVERTES DU MRAC JEP 2026 Sérignan

Informations pratiques

Sérignan

VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-27

Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres.

Une visite à deux voix dévoile les histoires, secrets et coulisses du MRAC, entre anecdotes de montage et regards croisés sur les œuvres. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026

Special opening during the setup of the next exhibition for a behind-the-scenes tour.

L’événement VISITE DES COULISSES D’UNE EXPOSITION JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34