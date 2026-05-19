Touques

Portes ouvertes du quartier des arts

Quartier des Arts Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Quartier des Arts est unique en son genre. Il rassemble des artistes et artisans peintres, sculpteur, céramistes et mosaïste, qui produisent des œuvres originales de grande qualité. L’occasion pour petits et grands de découvrir et échanger avec eux. Avec animation musicale.

La ville pittoresque de Touques est devenue un lieu de rencontre incontournable pour les passionnés d’art et les amateurs d’artisanat.

Le Quartier des Arts est unique en son genre ; il rassemble des artistes et artisans de diverses disciplines peintres, sculpteur, céramistes et mosaïste, qui produisent des œuvres originales de grande qualité.

Approcher les artistes en dehors des musées et des galeries d’art, les découvrir dans leur espace de création, voilà ce que propose le Quartier des arts de Touques lors de ces journées portes ouvertes.

L’occasion pour petits et grands de découvrir, échanger et participer aux différents ateliers.

Le tout dans une ambiance festive et chaleureuse.

Animation musicale et restauration seront également proposés. .

Quartier des Arts Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Portes ouvertes du quartier des arts

The Quartier des Arts is one of a kind. It brings together artists and craftsmen painters, sculptors, ceramists and mosaicists who produce original works of the highest quality. It’s an opportunity for young and old to discover and exchange ideas with them. With musical entertainment.

L’événement Portes ouvertes du quartier des arts Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville