Portes ouvertes du tribunal judiciaire de Bergerac, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac

Informations pratiques

Portes ouvertes du tribunal judiciaire de Bergerac Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire de Bergerac Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’univers de la justice à travers la présentation des robes de magistrat, de greffier et d’avocat. La visite vous permettra également de découvrir une salle d’audience et d’en apprendre davantage sur les différents métiers qui participent au fonctionnement quotidien de l’institution judiciaire.

Tribunal judiciaire de Bergerac Place du palais, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05.53.74.40.00 L’activité du tribunal judiciaire de Bergerac est répartie sur deux sites, distant de 100 mètres (2 minutes à pied).

1. Le Palais République, situé Place de la République, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent principalement la chaîne pénale, le bureau d’aide juridictionnelle et l’accueil (aussi appelé Service d’Accueil Unique du Justiciable).

2. Le Palais des Carmes, situé 6 bis rue des Carmes, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent les services civils.

Des audiences et réunions sont organisées dans les 2 bâtiments et il faut se référer à la convocation pour savoir dans quel bâtiment se rendre. En cas d’erreur, les agents de la sécurité pourront réorienter vers la bonne direction. Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Présentation de robes de magistrat, greffier, avocat.

©AM