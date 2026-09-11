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Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine Pôle associatif Séverine Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes

Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine Pôle associatif Séverine Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Pôle associatif Séverine
Adresse
2 rue Pierre Benoît, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Rendez-vous le samedi 19 septembre, les portes seront ouvertes dès 10h pour des visites et animations???? Programme à venirL’inauguration se tiendra à 11h en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes

Pôle associatif Séverine Nantes 44000


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