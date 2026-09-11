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Portes ouvertes et inauguration du pôle associatif Séverine Pôle associatif Séverine Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Pôle associatif Séverine · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Rendez-vous le samedi 19 septembre, les portes seront ouvertes dès 10h pour des visites et animations???? Programme à venirL’inauguration se tiendra à 11h en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes
Pôle associatif Séverine Nantes 44000
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