Portes Ouvertes Grande fête du Poney Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Les Hauts-d’Anjou

Portes Ouvertes Grande fête du Poney

Châteauneuf-sur-Sarthe 3 Lieu-dit Les Varennes Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le centre équestre Oreil Equitation vous invite à participer à la grande fête du Poney, le dimanche 24 mai 2026 à partir de 14h, à Châteauneuf-sur-Sarthe.

Venez découvrir le centre équestre dans une ambiance conviviale et admirer les poneys. Profitez des animations sur place spectacle, baptême et autres jeux etc…

Entrée gratuite. .

Châteauneuf-sur-Sarthe 3 Lieu-dit Les Varennes Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 14 52 93 oreilchap@gmx.fr

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English :

The Oreil Equitation equestrian center invites you to take part in the Pony Festival on Sunday May 24, 2026 from 2pm in Châteauneuf-sur-Sarthe.

L’événement Portes Ouvertes Grande fête du Poney Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Anjou bleu