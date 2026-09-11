AGENDA · Montendre
Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre
samedi 19 septembre 2026 · Labrouche Matériaux Anciens · Montendre
Informations pratiques
Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Labrouche Matériaux Anciens Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :
-balade
-échanges
-dégustation de produits locaux
Labrouche Matériaux Anciens 43 Rue de Tivoli, 17130 Montendre Montendre 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.labrouche.com Antiquaire
A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :
alice labrouche
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