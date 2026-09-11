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Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre

samedi 19 septembre 2026 · Labrouche Matériaux Anciens · Montendre

Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Labrouche Matériaux Anciens
Adresse
43 Rue de Tivoli, 17130 Montendre
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime

Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Labrouche Matériaux Anciens Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :
-balade
-échanges
-dégustation de produits locaux

Labrouche Matériaux Anciens 43 Rue de Tivoli, 17130 Montendre Montendre 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.labrouche.com Antiquaire
A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :

alice labrouche

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