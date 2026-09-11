Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Labrouche Matériaux Anciens Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :

-balade

-échanges

-dégustation de produits locaux

Labrouche Matériaux Anciens 43 Rue de Tivoli, 17130 Montendre Montendre 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.labrouche.com Antiquaire

A l’occasion de cette journée, nous vous accueillons sur place :

alice labrouche