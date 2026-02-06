Portes ouvertes, le Printemps des Réserves Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île
Portes ouvertes, le Printemps des Réserves Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 25 avril 2026.
Portes ouvertes, le Printemps des Réserves
Passerelle 43 Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
C’est le printemps des réserves, venez découvrir les différentes réserves de Vendée et Charente-Maritime à cette occasion.
De 9h à 17h, les agents de la réserve de la Belle Henriette vous proposent un point d’information et d’observation gratuit et sans réservation. .
Passerelle 43 Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
