Portes ouvertes, le Printemps des Réserves Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île

Portes ouvertes, le Printemps des Réserves

Passerelle 43 Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

C’est le printemps des réserves, venez découvrir les différentes réserves de Vendée et Charente-Maritime à cette occasion.

De 9h à 17h, les agents de la réserve de la Belle Henriette vous proposent un point d’information et d’observation gratuit et sans réservation. .

Passerelle 43 Chemin de la Bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

