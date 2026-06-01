Saint-Amour

Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain

13 B Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Outil en Main œuvre à initier les jeunes aux métiers manuels. Découvrez les différents métiers proposées et les jeunes à l’ouvrage.

Portes ouvertes à Saint-Amour dans les locaux avenue Lucien Febvre (près de l’école de musique) samedi 20 juin de 9 h à 12 heures. .

13 B Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 05 23 47 oem39.stam@orange.fr

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English : Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain

L’événement Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA