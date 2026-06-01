Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain Saint-Amour
Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain Saint-Amour samedi 20 juin 2026.
Saint-Amour
Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain
13 B Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Outil en Main œuvre à initier les jeunes aux métiers manuels. Découvrez les différents métiers proposées et les jeunes à l’ouvrage.
Portes ouvertes à Saint-Amour dans les locaux avenue Lucien Febvre (près de l’école de musique) samedi 20 juin de 9 h à 12 heures. .
13 B Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 05 23 47 oem39.stam@orange.fr
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English : Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain
L’événement Portes ouvertes l’Outil en Main Saint-Amourain Saint-Amour a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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