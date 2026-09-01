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Portes-ouvertes Lub Danse Centre culturel La Conserverie Lubersac

jeudi 10 septembre 2026 · Centre culturel La Conserverie · Lubersac

Portes-ouvertes Lub Danse Centre culturel La Conserverie Lubersac

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Centre culturel La Conserverie
Adresse
Avenue du château
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif

Lubersac

Portes-ouvertes Lub Danse

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Portes-ouvertes organisée par Lub Danse. Au programme bachata, salsa, valse, madison, tango… Deux cours de découverte offerts.   .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94  lubdanse@yahoo.fr

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English : Portes-ouvertes Lub Danse

L’événement Portes-ouvertes Lub Danse Lubersac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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