Portes-ouvertes Lub Danse Centre culturel La Conserverie Lubersac
jeudi 10 septembre 2026 · Centre culturel La Conserverie · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Portes-ouvertes Lub Danse
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Portes-ouvertes organisée par Lub Danse. Au programme bachata, salsa, valse, madison, tango… Deux cours de découverte offerts. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.fr
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English : Portes-ouvertes Lub Danse
L’événement Portes-ouvertes Lub Danse Lubersac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze