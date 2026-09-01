Portes-ouvertes Lub Danse Centre culturel La Conserverie Lubersac

Informations pratiques

Lubersac

Portes-ouvertes Lub Danse

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Portes-ouvertes organisée par Lub Danse. Au programme bachata, salsa, valse, madison, tango… Deux cours de découverte offerts. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 47 00 94 lubdanse@yahoo.fr

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English : Portes-ouvertes Lub Danse

L’événement Portes-ouvertes Lub Danse Lubersac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze