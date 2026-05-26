Portes ouvertes Maison des Arts Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 – 12:30

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Établissement d’enseignement artistique, d’actions et de médiation culturelles de la Ville de Saint-Herblain, la Maison des Arts propose une offre de cours dans les domaines des arts plastiques, des arts numériques et de la musique.——————————-En quoi consistent les cours d’arts plastiques ? Quels sont les instruments enseignés ? À partir de quel âge peut-on s’inscrire ? Les cours accueillent-ils des débutants ? Quels seront les prochains spectacles, les prochains concerts ? Proposez-vous des activités pendant les petites vacances scolaires ? Je suis musicien amateur et je recherche des studios de répétition…Pour trouver réponse à toutes ces questions, rendez-vous à la Maison des Arts le samedi 30 mai de 9h30 à 12h30.Rencontrez les professeurs plasticiens et musiciens et découvrez l’ensemble des disciplines enseignées.———- RENDEZ-VOUS DANS L’AUDITORIUMÀ 10h et 11h / Présentation de la Maison des Arts dans l’auditorium et projection d’un clip sur l’activité de l’établissement.

Maison des Arts Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr



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