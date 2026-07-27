Portes ouvertes Maison Sport Santé UFOLEP 44 Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Sans réservation Tout public

La Maison Sport Santé de l’UFOLEP 44 vous ouvre ses portes !Nous vous accueillons le jeudi 10 septembre de 10 h à 17 h, à la Maison de Quartier de la Locomotive, pour une journée dédiée à la découverte de l’activité physique adaptée et de ses bienfaits.Tout au long de la journée, plusieurs animations vous seront proposées : découverte de l’activité physique adaptée, réalisation de bilans de condition physique, stand d’information, échanges avec notre équipe et orientation vers des structures partenaires. A l’issue de ce temps, vous aurez la possibilité d’intégrer l’un des programmes proposés par la Maison Sport Santé.Cet événement est ouvert à toutes les personnes souhaitant débuter ou reprendre une activité physique, quel que soit leur âge ou leur niveau de pratique. C’est l’occasion de faire le point sur votre condition physique grâce à des tests d’équilibre, d’endurance, de force et de souplesse, et de bénéficier de conseils personnalisés pour trouver une activité adaptée à vos besoins et à vos objectifs.N’hésitez pas, cet événement est gratuit et accessible à tous !

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 02 51 86 33 34 https://sport-sante-ufolep44.com/



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