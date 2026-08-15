Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Portes ouvertes Microbrasserie les deux Brunes

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Venez passer un bon moment à la microbrasserie les deux Brunes lors des Portes Ouvertes.

Profitez des visites de la brasserie pour échanger avec les brasseuses et découvrir le process de la fabrication de la bière, détendez vous en famille ou entre amis lors des deux fin d’après-midi dans une ambiance conviviale.

– le vendredi 21/08 de 16h à 22h30 afterwork musical, jeux et foodtruck

– le samedi 22/08 de 16h à 22h30 marché de producteurs, jeux en bois, animation musicale, foodtruck

avec les bières des deux Brunes bien sur mais aussi des softs et des produits locaux!

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 de 16h à 22h30.

Samedi 22 août 2026 de 16h à 22h30. .

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com

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English :

Come have a great time at the Les Deux Brunes microbrewery during the Open House.

L’événement Portes ouvertes Microbrasserie les deux Brunes Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME