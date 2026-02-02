Portes ouvertes Musée Aéronautique Cdt Ménard Base Aérienne 709 Base Aérienne 709 Châteaubernard

Portes ouvertes Musée Aéronautique Cdt Ménard Base Aérienne 709

Base Aérienne 709 Base Aérienne 709 Cognac/Chateaubernard Châteaubernard Charente

Début : 2026-05-08 13:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Musée Aéronautique Ménard, situé sur la base aérienne 709 de Cognac, ouvrira exceptionnellement ses portes au public le 8 mai 2025.

Base Aérienne 709 Base Aérienne 709 Cognac/Chateaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 53 74 musee.ba709@gmail.com

English : Cdt Ménard Aeronautical Museum open house Base Aérienne 709

To commemorate the end of the Second World War, the Musée Aéronautique Ménard, located on Cognac’s 709 air base, will open its doors to the public on May 8, 2025.

