Tournoi de squash Club de Squash La Belle Allee Châteaubernard

Tournoi de squash

Club de Squash La Belle Allee 6 avenue d’Angoulême Châteaubernard Charente

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-08

Du 8 au 10 mai, le Club Squash La Belle Allée accueille le tournoi PSA Régional Satellite Masculin. Un événement pro incontournable où l’élite régionale et les espoirs du circuit mondial s’affrontent pour le classement. Spectacle et intensité !

Club de Squash La Belle Allee 6 avenue d’Angoulême Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 38 34 56 squash.cognac16100@gmail.com

English :

From May 8 to 10, Club Squash La Belle Allée hosts the PSA Regional Satellite Men’s tournament. A not-to-be-missed pro event where the regional elite and world tour hopefuls battle it out for the rankings. Spectacle and intensity!

