Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Base Aérienne 709 Cognac

Cognac

Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709

Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 13:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Visite Gratuite du musée de la Base Aérienne 709 uniquement sur inscription de 13h30 à 16H00

.

Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 53 74 reservationmusee.ba709@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free visit of the Base Aérienne 709 museum only with registration from 1:30 p.m. to 4:00 p.m

L’événement Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Cognac a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac