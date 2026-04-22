Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Base Aérienne 709 Cognac
Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Base Aérienne 709 Cognac vendredi 8 mai 2026.
Cognac
Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709
Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 13:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Visite Gratuite du musée de la Base Aérienne 709 uniquement sur inscription de 13h30 à 16H00
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Base Aérienne 709 1 Route de Barbezieux Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 53 74 reservationmusee.ba709@gmail.com
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English :
Free visit of the Base Aérienne 709 museum only with registration from 1:30 p.m. to 4:00 p.m
L’événement Portes Ouvertes Musée Commandant Ménard Base Aérienne.709 Cognac a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac
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