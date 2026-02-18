Portes ouvertes Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon
Portes ouvertes Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon vendredi 20 mars 2026.
Portes ouvertes
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-20 17:00:00
2026-03-20
La résidence Espace et Vie vous invite à une porte ouverte.
Ouvert à tous. .
