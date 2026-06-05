Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord Le Havre

Le Havre

Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre

Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord 234 Rue Stendhal Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A vos agendas ! Les sapeurs-pompiers du Havre vous invitent pour un après-midi portes ouvertes le 13 juin prochain.

Au programme visite du centre, animation pour les enfants, renseignements sur la carrière de Sapeur-Pompier, vente de crêpes et de goodies… .

Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord 234 Rue Stendhal Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 11 11

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English : Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre

L’événement Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie