Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord Le Havre
Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord Le Havre samedi 13 juin 2026.
Le Havre
Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre
Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord 234 Rue Stendhal Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
A vos agendas ! Les sapeurs-pompiers du Havre vous invitent pour un après-midi portes ouvertes le 13 juin prochain.
Au programme visite du centre, animation pour les enfants, renseignements sur la carrière de Sapeur-Pompier, vente de crêpes et de goodies… .
Centre d’Incendie et de Secours du Havre Nord 234 Rue Stendhal Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 11 11
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English : Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre
L’événement Portes ouvertes Sapeurs-pompiers du Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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