Portes ouvertes | Sucrerie de Francières Francières
Portes ouvertes | Sucrerie de Francières Francières jeudi 2 juillet 2026.
Francières
Portes ouvertes | Sucrerie de Francières
Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
À l’occasion de l’inauguration des récents travaux réalisés sur les Conciergeries et le four à chaux, la Sucrerie ouvrira exceptionnellement ses portes au public le 2 juillet 2026
À l’occasion de l’inauguration des récents travaux réalisés sur les Conciergeries et le four à chaux, la Sucrerie ouvrira exceptionnellement ses portes au public le 2 juillet 2026 .
Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com
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English :
To mark the completion of recent renovations to the Conciergeries and the lime kiln, the sugar refinery will open its doors to the public on July 2, 2026
L’événement Portes ouvertes | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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