Francières

Portes ouvertes | Sucrerie de Francières

Nord Hameau de la Sucrerie Francières Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

À l’occasion de l’inauguration des récents travaux réalisés sur les Conciergeries et le four à chaux, la Sucrerie ouvrira exceptionnellement ses portes au public le 2 juillet 2026

À l’occasion de l’inauguration des récents travaux réalisés sur les Conciergeries et le four à chaux, la Sucrerie ouvrira exceptionnellement ses portes au public le 2 juillet 2026 .

Nord Hameau de la Sucrerie Francières 60190 Oise Hauts-de-France sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

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English :

To mark the completion of recent renovations to the Conciergeries and the lime kiln, the sugar refinery will open its doors to the public on July 2, 2026

L’événement Portes ouvertes | Sucrerie de Francières Francières a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme