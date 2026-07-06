Portes ouvertes & visite du caféMusic CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Portes ouvertes & visite du caféMusic

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-09-29 16:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir les lieux emblématiques de votre territoire et faites un crochet par le CaféMusic ! Du Club en passant par les salles de cours, les studios de répétition et la salle de concert, venez partager notre aventure. .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes & visite du caféMusic

L’événement Portes ouvertes & visite du caféMusic Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan