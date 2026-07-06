Portes ouvertes & visite du caféMusic CaféMusic Mont-de-Marsan
mardi 29 septembre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Portes ouvertes & visite du caféMusic
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:00:00
fin : 2026-09-29 16:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir les lieux emblématiques de votre territoire et faites un crochet par le CaféMusic ! Du Club en passant par les salles de cours, les studios de répétition et la salle de concert, venez partager notre aventure. .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English : Portes ouvertes & visite du caféMusic
L’événement Portes ouvertes & visite du caféMusic Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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