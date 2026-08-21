Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie Rue Clément Ader Parthenay
lundi 7 septembre 2026 · Rue Clément Ader · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 13:30:00
fin : 2026-09-07 15:45:00
Date(s) :
2026-09-07
Portes ouvertes lundi 7 septembre.
Séance d’éssai gratuite
Accessible à tous. Séance adaptée en fonction de votre âge et de votre condition physique
Réservation indispensable. .
Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie
L’événement Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie Parthenay a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Passerelle à la Cité Leclerc Cité Leclerc Parthenay Parthenay 26 août 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 26 août 2026
- Parcours de motricité Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay 27 août 2026
- Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Maison du Patrimoine CIAP Parthenay 27 août 2026
- Guinguette latino Place de la Nation Parthenay 28 août 2026