Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie Rue Clément Ader Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 13:30:00

fin : 2026-09-07 15:45:00

Date(s) :

2026-09-07

Portes ouvertes lundi 7 septembre.

Séance d’éssai gratuite

Accessible à tous. Séance adaptée en fonction de votre âge et de votre condition physique

Réservation indispensable. .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78

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English : Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie

L’événement Portes ouvertes yoga aérien et biokinesie Parthenay a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Parthenay Gâtine