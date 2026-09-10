Portrait à construire, Bibliothèque Du 7e Gerland, Lyon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Du 7e Gerland · Lyon
Informations pratiques
Portrait à construire Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Du 7e Gerland Rhône
Inscription possible dès le 19 sept. à 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Imagine et crée un portrait en briques de construction !
Découvre comment les célèbres petites briques sont maintenant utilisées par des plasticiens, et deviens toi aussi un artiste en composant un portrait ou même ton autoportrait !
Il sera ensuite exposé à la bibliothèque pendant le temps de l’Automne des gones avec une sélection d’oeuvres issues des collections de l’artothèque.
Bibliothèque Du 7e Gerland 34 rue Jacques Monod 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478621800 http://www.bm-lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5588/date/13706 »}]
Biblis en folie 2026
© BmL
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