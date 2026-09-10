Portrait grand siècle Limoges
vendredi 30 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Portrait grand siècle
1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 16:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Un atelier de dessin en clin d’œil à l’exposition La puissance et la grâce pour réaliser un portrait à partir d’un visage à compléter, accompagné de son cadre fait-main à personnaliser. .
1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Portrait grand siècle
L’événement Portrait grand siècle Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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