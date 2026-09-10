Informations pratiques

Limoges

Portrait grand siècle

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Un atelier de dessin en clin d’œil à l’exposition La puissance et la grâce pour réaliser un portrait à partir d’un visage à compléter, accompagné de son cadre fait-main à personnaliser. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Portrait grand siècle

L’événement Portrait grand siècle Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole