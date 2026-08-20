Portraits de famille, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

Informations pratiques

Portraits de famille 19 et 20 septembre Musée national Jean-Jacques Henner Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir nouvelle exposition-dossier inédite qui permet d’en apprendre davantage sur les liens indéfectibles qui unissaient le peintre alsacien à sa famille. Pour l’occasion, une vingtaine de portraits, dessins et tableaux sortent des réserves. Ils sont à retrouver dans la salle des dessins du musée Jean-Jacques Henner du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027.

Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-2026-visite-libre »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)

Exposition « Portraits de famille »

© Musée Jean-Jacques Henner / Ursula Held