Portraits de famille, Musée national Jean-Jacques Henner, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Jean-Jacques Henner · Paris
Informations pratiques
Portraits de famille 19 et 20 septembre Musée national Jean-Jacques Henner Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour découvrir nouvelle exposition-dossier inédite qui permet d’en apprendre davantage sur les liens indéfectibles qui unissaient le peintre alsacien à sa famille. Pour l’occasion, une vingtaine de portraits, dessins et tableaux sortent des réserves. Ils sont à retrouver dans la salle des dessins du musée Jean-Jacques Henner du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027.
Musée national Jean-Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris, France Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr https://www.facebook.com/museehenner/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-henner.fr/detail-activite/jep-2026-visite-libre »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille. Métro Malesherbes (ligne 3) / Monceau (ligne 2)
Exposition « Portraits de famille »
© Musée Jean-Jacques Henner / Ursula Held
À voir aussi à Paris (Paris)
- Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes Paris 20 août 2026
- Atelier Pizza by Paolo ❁ Jardin21 Jardin21 Paris 20 août 2026
- Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris 20 août 2026
- Salsa Meets Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 20 août 2026
- Projection du film « Marée noire, colère rouge » Parc de Belleville Paris 20 août 2026