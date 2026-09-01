Portraits de famille Musée national Jean-Jacques Henner Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Musée national Jean-Jacques Henner · Paris
Informations pratiques
Au-delà de l’aide matérielle, ils contribuent également à sa formation artistique: c’est en peignant leur portraits que Henner explore, puis perfectionne, ce genre auquel il restera profondément attaché. Représentés aux différents âges de leur vie, les membres de sa famille sont ses premiers mais aussi ses derniers modèles. Ce foisonnement de portraits témoigne de la force des liens qui unissent Henner aux siens, véritables piliers et source d’inspiration tout au long de son existence.
Les portraits des membres [de la famille de Jean-Jacques Henner], vingt fois reproduits par ses mains pieuses […] attestent assez quelle place tinrent toujours dans son cœur sa mère, sa sœur Marie-Anne, son frère Grégoire, et surtout son frère Séraphin, sa femme et leurs enfants. Si l’art d’Henner est l’œuvre de sa vocation, Henner lui-même est l’œuvre de sa famille.
La famille de Jean-Jacques Henner occupe une place essentielle dans son œuvre. Après la mort de son père, Georges Guillaume Henner, ses proches lui témoignent un soutien indéfectible et l’accompagnent tout au long de sa carrière.
Du mercredi 16 septembre 2026 au lundi 04 janvier 2027 :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 18h00
payant
De 0 à 8 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T14:00:00+02:00
fin : 2027-01-04T19:00:00+01:00
Date(s) : 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Musée national Jean-Jacques Henner 43, avenue de Villiers 75017 Paris
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