Portraits de visiteurs !, Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Portraits de visiteurs ! 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créez votre propre patrimoine photographique. Seul, en famille ou entre amis, immortalisez votre visite en prenant la pose au cœur des collections, face aux œuvres des musées, et participez à la création d’un mur de photos collectif visible durant tout le week-end !

Musée des Beaux-Arts et d’Achéologie place godart châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 53 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne, fondé en 1794, est le plus ancien musée de la Marne. Ses premières collections proviennent des confiscations révolutionnaires, enrichies dès 1861 par le legs de Charles Picot, qui marque le début d’une série de dons constituant un véritable musée encyclopédique.

À découvrir : le cabinet d’ornithologie et ses 2 800 oiseaux naturalisés, la galerie de peinture européenne du 15e au 19e siècle, la salle de sculptures médiévales et Renaissance, la salle Mielle et ses œuvres du 16e au 20e siècle, ainsi que l’espace consacré à l’archéologie de la Grande Guerre, avec des vestiges du camp allemand de Borrieswalde. Transports publics et présence de parkings à proximités. Accessible PMR uniquement au rez-de-chaussée.

Créez votre propre patrimoine photographique. Seul, en famille ou entre amis, immortalisez votre visite en prenant la pose au cœur des collections, face aux œuvres des musées, et participez à la d’un…

© Ville de Châlons