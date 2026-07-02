Portraits : histoires photographiques à Marseille, Archives municipales de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Portraits : histoires photographiques à Marseille 23 novembre 2026 – 30 avril 2027 Archives municipales de Marseille Bouches-du-Rhône

Réservation pour les groupes: dgac-archives@marseille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T13:00:00+01:00 – 2026-11-23T17:00:00+01:00

Fin : 2027-04-30T09:00:00+02:00 – 2027-04-30T17:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives municipales de Marseille invitent à découvrir la richesse et la diversité de leurs fonds photographiques, à travers le prisme singulier du portrait.

Ce patrimoine sera mis à l’honneur dans une exposition présentée du 21 novembre 2026 au 30 avril 2027. Celle-ci propose une sélection de portraits réalisés du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, permettant d’explorer à la fois les évolutions techniques du médium photographique et le processus de démocratisation qui a accompagné son développement.

L’exposition explore 150 ans de pratiques, depuis la transposition du portrait peint en photographie, réservée à une élite, jusqu’au selfie pratiqué par tous. Des premières expérimentations d’amateurs en studio aux photographes-filmeurs de rue, le photographe, simple observateur ou complice, capteur d’émotions, construit une relation avec le modèle, aspirant à laisser une trace, entre affirmation de soi et appartenance à un groupe social.

Archives municipales de Marseille 10 rue Clovis Hugues, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 33 75 https://archives.marseille.fr/ Les Archives municipales de Marseille conservent actuellement plus de 19 kilomètres linéaires (kml) de documents et plus d’1 To de données, remontant à la seconde moitié du XIIe et au début du XIIIe siècle. Installées depuis 2001 dans des locaux entièrement réhabilités de la manufacture des tabacs de la Belle-de-Mai, elles sont rattachées à la direction de la culture, tout en assurant la politique de l’archivage de l’ensemble des services et établissements municipaux. Elles abritent également une bibliothèque patrimoniale de 42 000 documents et 50 000 monnaies et médailles. Transports en commun : Métro ligne 1 et 2 station Saint-Charles, bus 56 arrêt « Archives municipales » ou « Pôle Média », bus 49 arrêt « Belle de Mai la Friche » ou « Bernard Clovis Hugues », tramway ligne 2 station « Longchamp » ou « National ».

En voiture: parking gratuit dans les rues Guibal et Clovis-Hugues.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les Archives municipales de Marseille invitent à découvrir la richesse et la diversité de leurs fonds photographiques, à travers le prisme singulier …

© Édouard Cornet, portrait d’Eugénie Sabatier et son fils Louis Sabatier avec Joséphine Soulier, 1901 (Archives municipales de Marseille, 115 Fi 137).