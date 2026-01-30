Positiv Electronic Festival Théâtre Antique d’Orange Orange

Positiv Electronic Festival

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-16

2026-08-14

Pour la 8ème année consécutive, le Positiv Electronic Festival revient au théâtre antique d’Orange !

Cette année encore l’édition se tiendra sur 3 jours ! Les 14, 15 et 16 août 2026.

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For the 8th year running, the Positiv Electronic Festival returns to the Théâtre Antique d’Orange!

This year’s edition will take place over 3 days! 14, 15 and 16 August 2026.

