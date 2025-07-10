« Poste Restante, Escales sur la Ligne » Cécile Léna Compagnie Léna D’Azy

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-03-20

Fidèle à son art du théâtre miniature, Cécile Léna façonne des scénographies immersives cabines mystérieuses, maquettes animées, voix chuchotées au casque.

Avec Poste Restante Escales sur la Ligne, elle nous embarque dans une traversée immobile sur les traces de l’Aéropostale. Au fil de sept escales et d’un cockpit transformé en capsule sensorielle, Cécile Léna déploie des récits inspirés d’une aventure humaine et technique reliant Toulouse à Santiago du Chili. Elle fait surgir les fantômes des pionniers de l’aviation Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Adrienne Bolland… et interroge nos liens au temps, au territoire et à la mémoire.

Scénographies immersives / Spectacles miniatures. .

Galerie Georges Pompidou 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

English : « Poste Restante, Escales sur la Ligne » Cécile Léna Compagnie Léna D’Azy

German : « Poste Restante, Escales sur la Ligne » Cécile Léna Compagnie Léna D’Azy

Italiano :

Espanol : « Poste Restante, Escales sur la Ligne » Cécile Léna Compagnie Léna D’Azy

L’événement « Poste Restante, Escales sur la Ligne » Cécile Léna Compagnie Léna D’Azy Anglet a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Anglet