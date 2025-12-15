Postludes Troyes

Postludes

Postludes

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes

29 mai 2026 20:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Né à Beyrouth en 1983, Bachar Mar-Khalifé a grandi au milieu des bouleversements politiques libanais et d’une double culture musicale occidentale et orientale.

Ses compositions y font écho, abordant les thèmes de la guerre, de l’exil et de la mélancolie, mais aussi de l’espoir et d’une certaine beauté du monde.

Très tôt, il a appris à réinventer ses héritages musicaux avec une sensibilité rare. Pianiste de formation, ses compositions inclassables mêlent jazz, musique classique

et musique traditionnelle libanaise. Avec Postludes, c’est un retour à l’essentiel en piano-voix solo, Bachar explore la mélancolie de l’œuvre de Chopin et reprend des chansons emblématiques de Christophe ou encore de Nirvana. Tel un manifeste, son interprétation semble plus habitée que jamais comme en témoigne le sublime Sawfa Nabqa Houna, ode à la résilience des peuples confrontés à l’exil ou à l’adversité.



– GRAND PRIX DES MUSIQUES DU MONDE DE LA SACEM 2021

– NOMMÉ AUX VICTOIRES DU JAZZ 2021

– PRIX MICHEL LEGRAND 2022



Interprète Bachar Mar-Khalifé (piano, chant) .

