Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 9 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary
SAINT-LARY-SOULAN Parking Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Rencontre avec nos prestataires d’activités et présentation de la destination et des animations de la semaine.
Saint-Lary village, nouvelle scène entre la Maison du Patrimoine et l’office de tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Parking Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Meeting with our activity providers and presentation of the destination and the week?s activities.
L’événement Pot d’accueil Bienvenue à Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
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