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AGENDA · Villé

Pot de bienvenue Villé

lundi 3 août 2026 · Villé

Pot de bienvenue Villé

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
14 place du Marché
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Villé

Pot de bienvenue

14 place du Marché Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez échanger les bons plans, coups de cœurs et sorties inédites de la vallée de Villé durant votre séjour avec l’équipe de l’Office. Pot offert dans une ambiance conviviale. 0  .

14 place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69  info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Pot de bienvenue Villé a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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