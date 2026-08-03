Informations pratiques

Villé

Pot de bienvenue

14 place du Marché Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez échanger les bons plans, coups de cœurs et sorties inédites de la vallée de Villé durant votre séjour avec l’équipe de l’Office. Pot offert dans une ambiance conviviale. 0 .

14 place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Pot de bienvenue Villé a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé