AGENDA · Toulouse
Pot-pourri de la sorcière, Médiathèque Rangueil, Toulouse
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Pot-pourri de la sorcière Mercredi 21 octobre, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00
Mercredi 21 octobre – 14h30
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h – À partir de 5 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
À partir de 5 ans
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