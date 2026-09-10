Pot-pourri de la sorcière, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Pot-pourri de la sorcière Mercredi 21 octobre, 14h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Mercredi 21 octobre – 14h30

Médiathèque Rangueil

Durée : 1h – À partir de 5 ans

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

À partir de 5 ans