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AGENDA · Giromagny

POTOMITAN Giromagny

vendredi 23 octobre 2026 · Giromagny

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
7 Rue des Casernes
Ville
90200 Giromagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
10 10 Tarif réduit Tarif spécial

Giromagny

POTOMITAN

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Potomitan, mot des Antilles, est la voix silencieuse des femmes-piliers, figures de force et de résilience. Dans un trio chorégraphique où se mêlent intensité et fragilité, la pièce tisse un hommage vibrant aux héritages culturels et familiaux de la chorégraphe. Elle interroge les rôles hérités, ces chaînes invisibles, et invite à leur métamorphose vers une libération lumineuse. À travers une danse métissée, puissante et sensible.   .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 

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English : POTOMITAN

L’événement POTOMITAN Giromagny a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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