Informations pratiques

Giromagny

POTOMITAN

7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Potomitan, mot des Antilles, est la voix silencieuse des femmes-piliers, figures de force et de résilience. Dans un trio chorégraphique où se mêlent intensité et fragilité, la pièce tisse un hommage vibrant aux héritages culturels et familiaux de la chorégraphe. Elle interroge les rôles hérités, ces chaînes invisibles, et invite à leur métamorphose vers une libération lumineuse. À travers une danse métissée, puissante et sensible. .

7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42

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English : POTOMITAN

L’événement POTOMITAN Giromagny a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)