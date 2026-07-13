POTOMITAN Giromagny
vendredi 23 octobre 2026 · Giromagny
Informations pratiques
Giromagny
POTOMITAN
7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Potomitan, mot des Antilles, est la voix silencieuse des femmes-piliers, figures de force et de résilience. Dans un trio chorégraphique où se mêlent intensité et fragilité, la pièce tisse un hommage vibrant aux héritages culturels et familiaux de la chorégraphe. Elle interroge les rôles hérités, ces chaînes invisibles, et invite à leur métamorphose vers une libération lumineuse. À travers une danse métissée, puissante et sensible. .
7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42
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English : POTOMITAN
L’événement POTOMITAN Giromagny a été mis à jour le 2026-07-13 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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