Poucette – Espace Tonkin, Villeurbanne (69), ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange, Villeurbanne

Informations pratiques

Poucette – Espace Tonkin, Villeurbanne (69) 27 et 28 avril 2027 ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-27T09:00:00+02:00 – 2027-04-27T10:00:00+02:00

Fin : 2027-04-28T17:00:00+02:00 – 2027-04-28T18:00:00+02:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange 7 AVENUE SALVADOR ALLENDE 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans