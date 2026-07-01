Poucette – Espace Tonkin, Villeurbanne (69), ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange, Villeurbanne
mardi 27 avril 2027 · ESPACE TONKIN - Centre Léo Lagrange · Villeurbanne
Informations pratiques
Poucette – Espace Tonkin, Villeurbanne (69) 27 et 28 avril 2027 ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-27T09:00:00+02:00 – 2027-04-27T10:00:00+02:00
Fin : 2027-04-28T17:00:00+02:00 – 2027-04-28T18:00:00+02:00
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
ESPACE TONKIN – Centre Léo Lagrange 7 AVENUE SALVADOR ALLENDE 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans
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