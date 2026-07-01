Poucette – Les Nuits de la lecture – Médiathèque du Creusot (71), Médiathèque, Le Creusot
vendredi 22 janvier 2027 · Médiathèque · Le Creusot
Informations pratiques
Poucette – Les Nuits de la lecture – Médiathèque du Creusot (71) Vendredi 22 janvier 2027, 18h30 Médiathèque Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-22T18:30:00+01:00 – 2027-01-22T19:30:00+01:00
Fin : 2027-01-22T18:30:00+01:00 – 2027-01-22T19:30:00+01:00
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
Médiathèque 1, rue Edith Cavell 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans
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