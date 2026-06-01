Poulette Crevette (représentation scolaire), École Jean Zay, Villeurbanne

Poulette Crevette (représentation scolaire) Vendredi 19 juin, 15h00 École Jean Zay Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:30:00+02:00

Poulette Crevette, c’est l’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi… Un spectacle théâtral et musical pour les tout-petits, tendre et plein d’humour.

Places limitées

Dès 18 mois

École Jean Zay 16 rue Raspail 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

L’histoire d’une cocotte pas comme les autres. Pas un mot ne sort de son bec. Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour entre en émoi…

© Agathe Zimmer