Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Poulpaphone

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une ambiance unique à l’Embarcadère, au cœur d’un décor portuaire brut et vibrant

Samedi 26 septembre, cap sur une soirée électro rock explosive, avec une programmation qui va secouer le port ! Au programme Vladimir Cauchemar, Zélie, Nord Noir, Treaks…

Entre rock sauvage, électro dansante et découvertes audacieuses, prépare-toi à vivre une soirée de folie.

Sur réservation .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Poulpaphone Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale