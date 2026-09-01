Poulpaphone Boulogne-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Poulpaphone
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une ambiance unique à l’Embarcadère, au cœur d’un décor portuaire brut et vibrant
Samedi 26 septembre, cap sur une soirée électro rock explosive, avec une programmation qui va secouer le port ! Au programme Vladimir Cauchemar, Zélie, Nord Noir, Treaks…
Entre rock sauvage, électro dansante et découvertes audacieuses, prépare-toi à vivre une soirée de folie.
Sur réservation .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr
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English :
L’événement Poulpaphone Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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