Pour le plaisir de (re)jouer !, Maison des jeux, Grenoble

Informations pratiques

Pour le plaisir de (re)jouer ! Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison des jeux Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au pied du jardin des Dauphins, la Maison des Jeux propose des jeux de société pour tous. Jeux traditionnels du monde, des cinq continents, de l’Antiquité ou encore d’auteurs contemporains, d’adresse, de hasard ou de stratégie, des casse-têtes ainsi que des jeux pour les moins de 6 ans.

Maison des jeux 48, quai de France, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 43 28 36 http://www.maisondesjeux-grenoble.org Au pied du jardin des Dauphins, la Maison des Jeux propose des jeux de société pour tous. Jeux traditionnels du monde, des cinq continents, de l’Antiquité ou encore d’auteurs contemporains, d’adresse, de hasard ou de stratégie, des casse-têtes ainsi que des jeux pour les moins de 6 ans.

Au pied du jardin des Dauphins, la Maison des Jeux propose des jeux de société pour tous. Jeux traditionnels du monde, des cinq continents, de l’Antiquité ou encore d’auteurs contemporains, de hasard…

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