Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Massenet Nord

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.

Conseillé dès 8 ans

Le spectacle sera suivi d’un karaoké enflammé par le Collectif Lama !

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103801″}]

La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.

© Hugo Martin