Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille
Informations pratiques
Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Massenet Nord
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.
Conseillé dès 8 ans
Le spectacle sera suivi d’un karaoké enflammé par le Collectif Lama !
Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103801″}]
La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.
© Hugo Martin
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026