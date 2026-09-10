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Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille

Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Massenet
Adresse
4 rue Massenet 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Prix libre

Pour ne pas vivre seules par le Collectif Lama – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Massenet Nord

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.
Conseillé dès 8 ans
Le spectacle sera suivi d’un karaoké enflammé par le Collectif Lama !

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103801″}]
La meilleure Dalida, c’est pas moi, c’est pas toi : c’est nous ! » Le show unique du duo de sosie « les 2-LIDAS » vous emmènent au Paradisco pour croire encore au temps d’aimer.

© Hugo Martin

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