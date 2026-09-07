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POUR UN PEUPLE DE LECTEURS, agglomération de saint-dizier, Saint-Dizier

jeudi 12 novembre 2026 · agglomération de saint-dizier · Saint-Dizier

POUR UN PEUPLE DE LECTEURS, agglomération de saint-dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
agglomération de saint-dizier
Adresse
saint-dizier
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne

POUR UN PEUPLE DE LECTEURS Jeudi 12 novembre, 14h30 agglomération de saint-dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:30:00+01:00

Vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire et souhaitez partager et transmettre ce plaisir aux plus jeunes ? Rejoingnez LIRE ET FAIRE LIRE, association nationale créée par Alexandre Jardin et soutenue par 200 auteurs. Son but : transmettre le plaisir de la lecture et favoriser le lien intergénérationnel.
https://www.lireetfairelire.org/
ou
Sabine Magnier au 06 74 71 26 07

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