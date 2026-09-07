POUR UN PEUPLE DE LECTEURS, agglomération de saint-dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

POUR UN PEUPLE DE LECTEURS Jeudi 12 novembre, 14h30 agglomération de saint-dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:30:00+01:00

Vous avez plus de 50 ans, vous aimez lire et souhaitez partager et transmettre ce plaisir aux plus jeunes ? Rejoingnez LIRE ET FAIRE LIRE, association nationale créée par Alexandre Jardin et soutenue par 200 auteurs. Son but : transmettre le plaisir de la lecture et favoriser le lien intergénérationnel.

https://www.lireetfairelire.org/

ou

Sabine Magnier au 06 74 71 26 07

agglomération de saint-dizier saint-dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 71 26 07 »}] [{« link »: « https://www.lireetfairelire.org/ »}]

RECHERCHE de bénévoles et de structures accueillantes bénévolat lecture

ligue de l’enseignement de haute-marne