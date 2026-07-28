Pour un temps sois peu, spectacle de Laurène Marx au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Dernières dates pour voir ce spectacle qui ne tournera plus !

Dans un seul en scène poignant, qui tient autant de l’autofiction que du manifeste, Laurène Marx assène son écriture brute pour raconter le vécu de la transidentité et sa capacité à renverser les normes.

Avec son écriture percutante et sa présence bouleversante, la comédienne, autrice et metteuse en scène Laurène Marx a déferlé dans les théâtres en 2022 avec Pour un temps sois peu, et ne les a pas quittés. À la frontière entre monologue et « stand-up triste », ce récit poignant raconte la trajectoire d’une femme trans, où s’entrecroisent les témoignages de micro ou macro-agressions, de violences symboliques, mais aussi des questionnements sur les relations amoureuses et la perception de la transidentité et de la non-binarité par la société.

Manifeste pour remettre la parole des personnes trans au centre, cette autofiction compte bien déjouer un imaginaire longtemps façonné par les fantasmes des personnes non concernées. Bien campée derrière son micro, Laurène Marx s’adresse frontalement au public, armée d’un style incisif et honnête, pour mettre à mal les assignations de genre, de sexe et de classe qui régissent la société.

Un spectacle en forme de reprise de pouvoir sur la parole intime des trans. Et un uppercut politique. Têtu,

Seule en scène, micro en main, Laurène Marx assène avec une franchise bouleversante le vécu d’une femme trans non binaire et reprend la parole là où d’autres l’ont confisquée !

Le samedi 27 mars 2027

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 26 mars 2027

de 19h30 à 21h30

Le jeudi 25 mars 2027

de 19h30 à 21h30

Le mercredi 24 mars 2027

de 19h30 à 21h30

Le mardi 23 mars 2027

de 19h30 à 21h30

payant

De 11 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-23T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-27T22:30:00+01:00

Date(s) : 2027-03-23T19:30:00+02:00_2027-03-23T21:30:00+02:00;2027-03-24T19:30:00+02:00_2027-03-24T21:30:00+02:00;2027-03-25T19:30:00+02:00_2027-03-25T21:30:00+02:00;2027-03-26T19:30:00+02:00_2027-03-26T21:30:00+02:00;2027-03-27T19:30:00+02:00_2027-03-27T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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