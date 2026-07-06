POUR UNE NOUVELLE RELATION AU VIVANT (table ronde) Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Un nouveau droit, une nouvelle philosophie, un nouveau regard pour sauver la terre et réenchanter le monde Que nous apprend la Nature malmenée par l’Anthropocène à propos de nos comportements ? Comment nous invite-t-elle à changer de paradigme et à procéder à une véritable révolution anthropologique si nous voulons conserver les conditions mêmes d’habitabilité du monde dans le quel nous vivons ? N’y a t-il pas urgence à se doter de nouvelles formes de responsabilité et de solidarité ? à redéfinir un nouveau sens et de nouveaux cadres à l’action humaine au sein des limites planétaires ? à s’interroger et repenser sur notre rapport aux plantes et aux animaux ?

Dominique Bourg et Sophie Swaton démontrent dans « Primauté du vivant. Essai sur le pensable » édité chez PUF comment notre époque commence à comprendre à la fois que le vivant est un tout, et que ce tout pense car la pensée habite effectivement l’ensemble du vivant, depuis les animaux jusqu’aux végétaux en passant par le minéral : alors que l’on a cherché à réduire la pensée et le pensable aux seules représentations subjectives humaines, ils ne cessent d’affleurer de toutes parts.

Explorant l’idée que la pensée est indissociable du vivant, et cherchant de premiers indices chez des philosophes tels que Spinoza, Nietzsche et Bergson, Dominique Bourg et Sophie Swaton posent les fondements d’une philosophie de l’écologie indispensable au réenchantement du monde.

Valérie Cabannes milite pour la défense des droits des peuples autochtones au Canada et au Brésil. Elle est la porte-parole de l’initiative citoyenne européenne « Arrêtons l’écocide en Europe. Donnons des droits à la Terre » dont le but est d’obtenir une loi pour criminaliser la destruction des écosystèmes.

Dominique Bourg est philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lausanne, directeur de collections aux Presses Universitaires de France (PUF) et spécialiste des questions environnementales. Il a présidé jusqu’en décembre 2018 le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme et dirige aujourd’hui, au sein de l’Université de technologie de Troyes où il enseigne, le Centre de recherches et d’études interdisciplinaires sur le développement durable. Auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la philosophie politique et à l’écologie, il a notamment publié Une nouvelle Terre. Pour une autre relation au monde (Desclée de Brouwer, 2018), Primauté du vivant. Essai sur le pensable (PUF, 2021) et Leçons des limites planétaires (Actes Sud, 2025).

Valérie Cabanes est juriste en

droit international spécialisée dans les droits de l’Homme et le droit

humanitaire. Elle est impliquée dans la défense des droits des peuples

autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Elle est experte

auprès de la Fondation Stop Ecocide, de l’Alliance mondiale pour les droits de la nature (GARN) et de l’initiative des Nations Unies « Harmony with

Nature ». Elle est aussi porte-parole du mouvement citoyen mondial « End

Ecocide on Earth », qui œuvre pour l’inscription dans le droit international du

crime d’écocide. Elle a contribué à de nombreux ouvrages collectifs et est

l’autrice des livres Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec

l’écocide (Seuil, 2016, rééd. Points, 2021) et Homo Natura. En

harmonie avec le vivant (Buchet/Chastel, 2017).

Plus

d’informations sur : valeriecabanes.eu – Livres (contributions et préfaces) – Valérie Cabanes : podcasts et actualités | Radio France

La bibliothèque Marguerite Audoux organise une table ronde pluridisciplinaire au cours de laquelle Dominique Bourg (Philosophe), Valérie Cabannes (Juriste) et X (en attente de confirmation) échangeront autour de notre relation au vivant.

Le samedi 10 octobre 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

01 44 78 55 20 ou via billetweb.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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