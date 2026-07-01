Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ?… Et comment ne pas baisser la tête ?, Salle l’Odyssée, Orvault
samedi 20 mars 2027 · Salle l'Odyssée · Orvault
Informations pratiques
Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ?… Et comment ne pas baisser la tête ? Samedi 20 mars 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique
De 11 € à 25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T20:00:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
C’est aussi le constat que font, en des termes plus feutrés, tous les gens qui s’inquiètent actuellement pour les libertés publiques.
Dans son nouveau spectacle, Guillaume Meurice remonte les causes historiques qui nous ont conduits à cette situation : révolutions manquées, magouilles électorales, tours de passe-passe constitutionnels, trahisons… etc. Le chemin est chaotique et non dénué d’absurdité. On y croise Clovis, des empereurs, Louise Michel, Charles de Gaulle, Aurore Bergé… On y découvre que le pouvoir (attention spoiler !) est un poison violent.
Mais Guillaume Meurice explore aussi les moyens et les outils à notre disposition pour renverser la tendance et combattre notre plus grand ennemi : la résignation. Un spectacle pour comprendre, rire et trouver l’énergie de réinventer de nouveaux futurs communs.
Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/153-Guillaume-Meurice »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]
L’époque tangue : l’extrême droite est aux portes du pouvoir, la démocratie française vacille, le débat public s’enlise, les puissants prospèrent… Guillaume Meurice est formel ; on est dans la merde. seul en scène humour
William Let
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