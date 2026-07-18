Pourquoi les juifs n’aiment pas les antisémites de Jean‑Claude Grumberg Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Pour mettre cette question en perspective, Jean‑Claude Grumberg nous offre une fable puissante : à l’invitation d’une radio « libre », un vieil auteur juif, à qui Hitler « a donné un sujet pour la vie », se trouve confronté à un antisémite qui ne veut pas dire son nom. L’émission est annulée pour des raisons techniques. Ce dialogue qui n’aura pas lieu se mue en conflit intérieur. Jean-Claude Grumberg prend conscience que trois voix ont, tout au long de sa vie, successivement pris le dessus pour répondre aux provocations antisémites : celle du fils et petit-fils de déporté, celle de l’enfant caché, celle de l’écrivain.
En présence de l’auteur.
En conversation avec ValérieLehoux, journaliste à Télérama.
Lecture par OlgaGrumberg, comédienne.
Seuil, 2026.
Comment l’antisémitisme se manifeste-t-il aujourd’hui, alors que l’actualité exacerbe les tensions ?
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 5/3€
– Plus d’informations –
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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