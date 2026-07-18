Pourquoi les juifs n’aiment pas les antisémites de Jean‑Claude Grumberg Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Pour mettre cette question en perspective, Jean‑Claude Grumberg nous offre une fable puissante : à l’invitation d’une radio « libre », un vieil auteur juif, à qui Hitler « a donné un sujet pour la vie », se trouve confronté à un antisémite qui ne veut pas dire son nom. L’émission est annulée pour des raisons techniques. Ce dialogue qui n’aura pas lieu se mue en conflit intérieur. Jean-Claude Grumberg prend conscience que trois voix ont, tout au long de sa vie, successivement pris le dessus pour répondre aux provocations antisémites : celle du fils et petit-fils de déporté, celle de l’enfant caché, celle de l’écrivain.

En présence de l’auteur.

En conversation avec ValérieLehoux, journaliste à Télérama.

Lecture par OlgaGrumberg, comédienne.

Réserver

Seuil, 2026.



Comment l’antisémitisme se manifeste-t-il aujourd’hui, alors que l’actualité exacerbe les tensions ?

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 5/3€

– Plus d’informations –

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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