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Pourquoi les juifs n’aiment pas les antisémites de Jean‑Claude Grumberg Mémorial de la Shoah Paris

jeudi 15 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Pourquoi les juifs n’aiment pas les antisémites de Jean‑Claude Grumberg Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>Tarif : 5/3</strong><strong>€</strong></p><p><strong></strong><strong>- Plus d'informations -</strong></p><p>Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d'un justificatif)</p><p>Tarif gratuit pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les - de 18 ans (sur présentation d'un justificatif)</p>

Pour mettre cette question en perspective, Jean‑Claude Grumberg nous offre une fable puissante : à l’invitation d’une radio « libre », un vieil auteur juif, à qui Hitler « a donné un sujet pour la vie », se trouve confronté à un antisémite qui ne veut pas dire son nom. L’émission est annulée pour des raisons techniques. Ce dialogue qui n’aura pas lieu se mue en conflit intérieur. Jean-Claude Grumberg prend conscience que trois voix ont, tout au long de sa vie, successivement pris le dessus pour répondre aux provocations antisémites : celle du fils et petit-fils de déporté, celle de l’enfant caché, celle de l’écrivain.

En présence de l’auteur.

En conversation avec ValérieLehoux, journaliste à Télérama.

Lecture par OlgaGrumberg, comédienne.

Réserver

Seuil, 2026.

Comment l’antisémitisme se manifeste-t-il aujourd’hui, alors que l’actualité exacerbe les tensions ?
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant

Tarif : 5/3

– Plus d’informations –

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-simone-veil +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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