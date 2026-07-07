Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Jérôme Rouger, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

Jérôme Rouger Mercredi 17 février 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T21:15:00+01:00

Fin : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T21:15:00+01:00

Entre informations scientifiques et propos plus que discutables, cette pseudo conférence aborde la question des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf avec un regard décalé et absurde. Une manière subtile et joyeuse de nous interroger, plus globalement, sur notre propre condition humaine. Drôle et engagé !

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/pourquoi-les-poules-preferent-etre-elevees-en-batterie-jerome-rouger-la-martingale/ »}]

Qui de mieux que Jérôme Rouger, spécialiste des allocutions détournées, pour répondre à cette question.

DR