Poussez les portes de la cathédrale Sainte-Marie !, Cathédrale Sainte-Marie, Auch

Informations pratiques

Poussez les portes de la cathédrale Sainte-Marie ! 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Marie Gers

Sans réservation. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant ces deux jours, la cathédrale Sainte-Marie, joyau du patrimoine d’Auch, ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Découvrez cet édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et venez admirer les 113 stalles du chœur, remarquables par leurs sculptures en bas-relief.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie

Pendant ces deux jours, la cathédrale Sainte-Marie, joyau de la ville d’Auch, ouvrira ses portes au public.

©Grand Auch Cœur de Gascogne