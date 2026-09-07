Poussez les portes de la cathédrale Sainte-Marie !, Cathédrale Sainte-Marie, Auch
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Marie · Auch
Informations pratiques
Poussez les portes de la cathédrale Sainte-Marie ! 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Marie Gers
Sans réservation. Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pendant ces deux jours, la cathédrale Sainte-Marie, joyau du patrimoine d’Auch, ouvre exceptionnellement ses portes au public.
Découvrez cet édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et venez admirer les 113 stalles du chœur, remarquables par leurs sculptures en bas-relief.
Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie
Pendant ces deux jours, la cathédrale Sainte-Marie, joyau de la ville d’Auch, ouvrira ses portes au public.
©Grand Auch Cœur de Gascogne
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