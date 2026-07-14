Pouvoir – UNE TRIBU Collectif Pont des arts Cesson-Sévigné
mardi 13 avril 2027 · Pont des arts · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Pouvoir – UNE TRIBU Collectif Pont des arts Cesson-Sévigné Mardi 13 avril 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
payant, sur réservation
Quand une marionnette veut prendre les rênes de l’histoire, ses manipulateurs en perdent le fil.
**Une création d’UNE TRIBU Collectif**
Quand une marionnette veut prendre les rênes de l’histoire, ses manipulateurs en perdent le fil. _**Pouvoir**_, auréolé de nombreux prix, s’avère un tour de force marionnettique à six mains souvent drôle, toujours intelligent, qui s’amuse des codes du théâtre pour notre plus grand plaisir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-13T21:00:00.000+02:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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