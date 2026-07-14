UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cesson-Sévigné

Pouvoir – UNE TRIBU Collectif Pont des arts Cesson-Sévigné

mardi 13 avril 2027 · Pont des arts · Cesson-Sévigné

Pouvoir – UNE TRIBU Collectif Pont des arts Cesson-Sévigné

Informations pratiques

Début
mardi 13 avril 2027
Fin
mardi 13 avril 2027
Lieu
Pont des arts
Adresse
parc de bourgchevreuil
Ville
35510 Cesson-Sévigné
Département
Ille-et-Vilaine

Pouvoir – UNE TRIBU Collectif Pont des arts Cesson-Sévigné Mardi 13 avril 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Quand une marionnette veut prendre les rênes de l’histoire, ses manipulateurs en perdent le fil.

**Une création d’UNE TRIBU Collectif**
Quand une marionnette veut prendre les rênes de l’histoire, ses manipulateurs en perdent le fil. _**Pouvoir**_, auréolé de nombreux prix, s’avère un tour de force marionnettique à six mains souvent drôle, toujours intelligent, qui s’amuse des codes du théâtre pour notre plus grand plaisir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-13T21:00:00.000+02:00

1
 https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Pont des arts parc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine)