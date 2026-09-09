Pouvoirs sauvages, exposition photographique de Thierry Chevrier, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon

Informations pratiques

Pouvoirs sauvages, exposition photographique de Thierry Chevrier 19 et 20 septembre Château de Bouthéon Loire

Exposition située dans la halle du parc du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de l’année du bicentenaire de la photographie, le Château de Bouthéon présente le travail de Thierry Chevrier, biologiste et forestier de formation, photographe de la faune sauvage.

Renard aux aguets, héron immobile au bord de la Loire, chevreuil fondu dans les sous-bois : ces images documentent les capacités sensorielles et les stratégies d’adaptation d’animaux qui vivent à quelques mètres de nos chemins, et que nous ne savons plus regarder. Voir dans l’obscurité, se rendre invisible, percevoir ce qui nous échappe.

Tirée de l’ouvrage publié aux éditions De Borée, l’exposition se tientsous la halle du parc, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le dimanche 20 septembre de 15h à 18h30, Thierry Chevrier commente son exposition et échange avec le public.

Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 78 00 http://www.chateau-boutheon.com http://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon;http://twitter.com/ChateauBoutheon;http://instagram.com/chateau_boutheon Ancienne résidence des Bourbon (XVe et XVIe siècles) et des Gadagne (du XVIe au XVIIIe siècle), remaniée au XIXe siècle, le Château de Bouthéon est désormais un lieu ouvert au public. Plusieurs parcours de visite ont été pensés pour satisfaire la curiosité de chacun, des petits comme des grands. Bien plus qu’un site historique, le Château de Bouthéon vous propose de découvrir son centre d’interprétation sur le Forez, ses aquariums sur le fleuve Loire, son espace d’expositions temporaires ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares. Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans « Andrézieux-Bouthéon » puis suivez les panneaux « Bouthéon » puis les panneaux « Château de Bouthéon ». Parking gratuit.

A l’occasion de l’année du bicentenaire de la photographie, le Château de Bouthéon présente le travail de Thierry Chevrier, biologiste et forestier de formation, photographe de la faune sauvage.

©Thierry Chevrier